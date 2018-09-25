США ввели санкции против жены Мадуро и министра обороны Венесуэлы

США ввели новые санкции против Венесуэлы, которые затронули, в том числе, жену президента Николаса Мадуро Флорес. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, согласно документам, санкции введены против вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главы министерства обороны страны Падрино Лопеса. Также были наложены ограничения на три венесуэльские компании и один самолет.

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Ранее Николас Мадуро заявил, что власти Чили, Колумбии и Мексики оказывали помощь террористам, совершившим покушение на него.

Также ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Штаты усилят санкционное давление на Венесуэлу.