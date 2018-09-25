В Кремле назвали смешным фейк про наказание для КПРФ и ЛДПР

Информация о планах «наказать» КПРФ и ЛДПР за результаты на региональных выборах, неверна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни на сколько, они не имеют под собой основания, абсолютно», — сказал Песков.

На вопрос о том, насколько в Кремле ожидали таких результатов от «аутсайдеров» Песков ответил, что «за них проголосовали люди, и теперь им предстоит серьезный экзамен — оправдать надежды людей».

Реклама

«Предстоит очень серьезная большая работа, безусловно, это все будет, как обычно происходит, в тесной координации с федеральным центром», — сказал он.

Источник во внутриполитическом блоке Кремля заявил РБК, что информация о планах властей «наказать» КПРФ и ЛДПР является фейком: «Это просто смешно», — сказал собеседник РБК.