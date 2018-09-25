Роухани возмутился позицией США по терактам в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани высказался о словах постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о теракте на военном параде в иранском городе Ахваз. Свое мнение он выразил в твиттере.

Ранее Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что «Ирану стоит посмотреть в зеркало», чтобы найти виновных в теракте. Такими словами она отреагировала на заявление иранских властей о причастности США к нападению.

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«Официальный представитель США ранее сказала ужасные вещи о террористической атаке в Ахвазе и возложила ответственность [за теракт] на правительство Ирана!», — написал Роухани.

В связи с этим он задался вопросом о том, что подумали бы в США, если бы иранская сторона сказала такое же про теракт 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на параде.