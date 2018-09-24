Путин и Нетаньяху обсудили поставку С-300 в Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал передачу российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильского кабмина.

По данным агентства, Нетаньяху считает, что передача С-300 Сирии может «увеличить риски» в регионе.

Реклама

Как отмечается, премьер Израиля назвал власти САР «безответственными».

При этом Нетаньяху добавил, что Израиль «продолжит защищать свои интересы».

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 нужны САР для защиты от агрессивных действий Израиля.