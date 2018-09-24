Порошенко примет участие в ГА ООН

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в сессии Генассамблеи ООН в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

По данным агентства, Порошенко посетит США 24-27 сентября.

Как отмечается, президент Украины выступит с речью на общих прениях ГА ООН.

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При этом Порошенко также намерен провести ряд встреч с мировыми лидерами.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина готовит ряд инициатив для выступления на ГА ООН, которые станут «неприятными сюрпризами» для России.

Как отмечалось, открытие 73-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 18 сентября 2018 года.