Рейтинг Макрона упал на 10% за два месяца из-за скандала с его телохранителем

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал на 5% за месяц, сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрос Ifop для французской газеты Le Journal du Dimanche.

В настоящее время работой французского лидера удовлетворены 29% человек. Еще месяц назад число одобряющих действия Макрона составляло 34%. Два месяца назад французского президента поддерживали 39% граждан Франции. Как отмечается, администрация Маркона столкнулась с проблемами из-за ухода высокопоставленных чиновников и скандала вокруг бывшего телохранителя Эммануэля Макрона Александра Беналлы. В отношении охранника президента Франции началось расследование после избиения протестующего на первомайской демонстрации в Париже.

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В материале также отмечается, что на прошлой неделе с критикой столкнулся и лично Макрон после слов безработному о том, что тот легко может найти работу, если попытается. Ранее в сентябре администрацию президента неожиданно покинул министр экологии Франции Николя Юло — бывший телеведущий и популярный в стране защитник природы. Помимо этого, министр внутренних дел Жерар Колломб, который является одним из ближайших союзников Макрона, сказал, что намерен баллотироваться на пост мэра Лиона в 2020 году.

Опрос Ifop проводился с 14 по 22 сентября. Респондентами стали 1964 человек.