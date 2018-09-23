«Голос» назвал фейком ролик о вбросах на втором туре в Хабаровском крае

По соцсетям гуляет фейковый ролик вброса в Хабаровском крае, который якобы произошел на избирательном участке №498 в Чегдомыне, видео загружено 22 сентября, ящик для голосования на нем и вовсе металлический, сообщает «Голос».

В краевой Общественной палате считают, что данный ролик – скорее всего не более, чем провокация.

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«Члены Общественной палаты видели данной ролик в социальных сетях. Нам удалось выяснить, что это видео было выложено в сеть заранее – до начала второго тура выборов губернатора в крае.

По ролику очень сложно определить место произошедшего, в каком регионе это было снято, и время действия событий. Поэтому мы делаем вывод о его провокационной направленности», – сообщают общественники.