Избирательные участки открылись на втором туре выборов губернатора Владимирской области

Избирательные участки открылись в 8.00 мск в воскресенье во Владимирской области для голосования во втором туре выборов губернатора, передает РИА «Новости».

«В день выборов у нас работают 985 избирательных участков, на 44 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017», — рассказала представитель регионального избиркома.

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Ранее избирательные участки для повторного голосования на выборах губернатора открылись в 8.00 (1.00 мск) в Хабаровском крае.

Всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей.