В Кремле пообещали продолжительную встречу Путина с Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходят в Сочи 21 сентября, обещают быть продолжительными и содержательными, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, переговоры «обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту».

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Кроме того он назвал отношения двух стран «очень насыщенными» и «многовекторными».

«Поэтому будут очень серьезные переговоры», — сообщил Песков.

В переговорах примут участие и профильные вице-премьеры с обеих сторон и премьер-министры.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Сочи тему, которая является камнем преткновения в отношениях России и Белоруссии уже на протяжении последних лет — экспортные пошлины на нефтепродукты. «Газета.Ru» ведет в онлайн репортаж.