Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Гладков рассказал, когда в Белгородской области наладится ситуация с топливом

Гладков: ситуация с топливом нормализуется после перехода на резервную генерацию
Григорий Сысоев/РИА Новости

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Белгороде после ночного ракетного удара ВСУ по предприятиям завершатся до конца дня после перехода на резервную генерацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще раз обращаюсь к тем, кто сейчас начинает занимать очереди на заправочных станциях, делать этого не нужно. До конца дня вся эта проблема разрешится», — подчеркнул Гладков.

По его словам, стоять в очередях у заправок или банкоматов нет большого смысла, поскольку с переходом на резервную генерацию произойдет нормализация ситуации.

Губернатор подчеркнул, что в регионе достаточно топлива, как и наличных денег в банках и банкоматах.

«Ежесекундно держим на контроле текущую ситуацию. Главы муниципальных образований все находятся на местах, все министры тоже», — заверил он.

Ночью ВСУ обстреляли Белгород ракетами. Гладков сообщал о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. На фоне атаки в городе возникли проблемы с электроэнергией.

Ранее в Белгородской области более 550 тыс. человек остались без света после ракетного удара ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586693_rnd_6",
    "video_id": "record::d9dbd828-9a50-439f-9c40-44425976be40"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+