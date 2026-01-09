Гладков рассказал, когда в Белгородской области наладится ситуация с топливом

Гладков: ситуация с топливом нормализуется после перехода на резервную генерацию

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Белгороде после ночного ракетного удара ВСУ по предприятиям завершатся до конца дня после перехода на резервную генерацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще раз обращаюсь к тем, кто сейчас начинает занимать очереди на заправочных станциях, делать этого не нужно. До конца дня вся эта проблема разрешится», — подчеркнул Гладков.

По его словам, стоять в очередях у заправок или банкоматов нет большого смысла, поскольку с переходом на резервную генерацию произойдет нормализация ситуации.

Губернатор подчеркнул, что в регионе достаточно топлива, как и наличных денег в банках и банкоматах.

«Ежесекундно держим на контроле текущую ситуацию. Главы муниципальных образований все находятся на местах, все министры тоже», — заверил он.

Ночью ВСУ обстреляли Белгород ракетами. Гладков сообщал о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. На фоне атаки в городе возникли проблемы с электроэнергией.

Ранее в Белгородской области более 550 тыс. человек остались без света после ракетного удара ВСУ.