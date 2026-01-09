Размер шрифта
Новости. Общество

Фермеры Евросоюза рассказали, когда определят вектор акций протеста

РИА: фермеры ЕС 12 января определят шаги протеста против соглашения с МЕРКОСУР
Benoit Tessier/Reuters

Протестующие против соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) европейские фермеры планируют определиться с дальнейшими шагами 12 января. Об этом сообщили в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA, передает РИА Новости.

«Наш протест продолжается, его следующие шаги будут определены в понедельник», — говорится в сообщении.

До этого профсоюз Confédération paysanne сообщил, что фермеры на тракторах создали серьезный затор на бульваре Периферик (кольцевой дороге вокруг Парижа — прим. ред.), протестуя против возможного соглашения.

На обнародованных кадрах можно заметить, что фермеры заняли все пять полос движения на одной стороне кольцевой дороги и движутся с низкой скоростью, закрывая путь для плотного потока автомобилей позади.

9 января COPA-COGECA заявила, что Совет ЕС одобрил спорное соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР. Европейские фермеры выступают против договора, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами и это приведет к дальнейшему снижению продаж сельхозпроизводителей ЕС.

В ноябре прошлого года в Европарламенте решили через суд оспорить сделку между ЕС и МЕРКОСУР. Если инстанция согласится рассмотреть дело, процесс окончательного принятия договора может растянуться на годы.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.

