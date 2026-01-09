«Не добивался ничего»: агент о новом главном тренере «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк задался вопросом, каким образом новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо будет справляться с давлением в команде, передает «Матч ТВ».

«В Испании Карседо не добивался ничего. Безусловно, он знающий тренер. Но как он будет справляться в большом клубе — это большой вопрос. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу. Хочется «Спартаку» пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру», — сказал Селюк.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее тренер Валерий Овчинников заявил, что его настораживает темперамент Карседо.