Москвичам рассказали, когда начнется ослабление снегопада

В ближайшие часы в столичном регионе ожидается заметное ослабление снегопада. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его данным, на опорной метеостанции ВДНХ и на Балчуге выпало по 14 мм осадков. При этом в Домодедово выпало 21 мм осадков, или 40% месячной нормы.

«В идеальных условиях один миллиметр осадков равен примерно одному сантиметру снега. Утром высота сугробов в Москве на метеостанциях составляла 30-32 см, в отдельных районах по неофициальным данным, в Кузьминках и Коньково — до 54 см. В ближайшие часы снег начнет заметно ослабевать», — написал специалист.

Накануне на Москву раньше срока обрушился мощный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». По оценкам метеорологов, он может стать самым интенсивным январским снегопадом за весь период наблюдений. В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве более 100 тысяч человек привлекли к уборке снега.