Премьер Италии призвала к переговорам с Россией

Премьер Италии Мелони: для Европы пришло время говорить с Россией
Angelo Carconi/Global Look Press

Сегодня для Европы пришло время для начала переговоров с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года, передает ТАСС.

»[Вице-премьер и глава партии «Лига» Маттео] Сальвини, как и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — сказала глава итальянского кабмина.

Мелони добавила, что Европе нужно назначить спецпредставителя по Украине для проведения переговоров. По ее словам, «не следует идти каждому самому по себе».

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.

