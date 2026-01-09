Брюссель назвал удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США

В ЕК назвали удар ВС РФ «Орешником» по целям на Украине предупреждением ЕС и США

Брюссель считает удар «Орешником» по Украине предупреждением Евросоюзу и Соединенным Штатам. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, ее слова передает ТАСС.

«Сообщения об использовании «Орешника» — это эскалация и явное предупреждение Европе и США. ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих», — подчеркнула Хиппер.

До этого спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии способных перехватить «Орешник» систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах НАТО. Каллас тоже увидела в ударе «Орешником» по Украине предупреждение Европе и США, в связи с чем призвала Европу «погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны», чтобы немедленно поставить их Украине.

9 января Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что российские военные нанесли удар с использованием комплекса «Орешник» по объектам в Львовской области. Согласно информации ведомства, это было ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря 2025 года.

