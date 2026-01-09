В подмосковном городе выпало около 40% месячной нормы осадков

Тишковец: около 40% месячной нормы осадков выпало в Домодедово за 12 часов

Около 40% месячной нормы осадков выпало в подмосковном Домодедово за последние 12 часов. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово – 21 мм или 40% от нормы всего января. Аномально много снега за полдня зафиксировано в Дмитрове – 18 мм», — написал Тишковец.

Утром высота сугробов в Москве на метеостанциях составляла 30-32 см, также отметил Тишковец. Синоптик добавил, что в ближайшие часы снег начнет заметно ослабевать.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Тишковец предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см.

В столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что в уборке снега в Москве власти задействовали около 130 тысяч человек. Кроме того, привлечены 15 тысяч единиц техники.

Ранее на борьбу со снегом на МКАД вывели пожарный вездеход.