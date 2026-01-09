Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В подмосковном городе выпало около 40% месячной нормы осадков

Тишковец: около 40% месячной нормы осадков выпало в Домодедово за 12 часов
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Около 40% месячной нормы осадков выпало в подмосковном Домодедово за последние 12 часов. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово – 21 мм или 40% от нормы всего января. Аномально много снега за полдня зафиксировано в Дмитрове – 18 мм», — написал Тишковец.

Утром высота сугробов в Москве на метеостанциях составляла 30-32 см, также отметил Тишковец. Синоптик добавил, что в ближайшие часы снег начнет заметно ослабевать.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Тишковец предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см.

В столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что в уборке снега в Москве власти задействовали около 130 тысяч человек. Кроме того, привлечены 15 тысяч единиц техники.

Ранее на борьбу со снегом на МКАД вывели пожарный вездеход.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586567_rnd_5",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+