В Венесуэлу прилетела американская делегация

CNN: США направили делегацию в Каракас для возобновления работы посольства
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Делегация государственного департамента Соединенных Штатов впервые после военной операции в Венесуэле прибыла в латиноамериканскую страну с целью оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечается, в состав делегации вошли американские дипломаты и сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. По данным телеканала, американские служащие прибыли в венесуэльскую столицу для проведения первичной оценки возможности поэтапного возобновления работы дипломатической миссии.

9 января в Венесуэле приземлился самолет Госдепа США. По данным портала Flightradar, самолет Dash 8-300 вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по Гринвичу (15:45 мск) и приземлился в венесуэльской столице примерно в 13:35 (16.35 мск). При этом цель прилета, а также состав находящихся на борту лиц, не назывались.

До этого сообщалось, что Венесуэла под руководством временного президента Делси Родригес активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросах экспорта нефти на американскую территорию.

Ранее Делси Родригес заявила об агрессии со стороны ядерной державы.

