Раскрыты новые детали ограбления Игоря Синяка в Париже: «Нож у горла»

Блогер Синяк до восьми утра переписывался с Егором Кридом перед ограблением
theigorsinyak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Раскрыты новые детали ограбления блогера Игоря Синяка в Париже. О них рассказал певец Егор Крид на своей странице в социальной сети.

По словам Крида, он переписывался с Синяком на тему сумок до восьми утра — задавал вопросы блогеру, который известен любовью к этим аксессуарам. В 7:52 утра во время переписки, продолжил певец, друг пропал.

«Егор, ко мне только что ворвались грабители! Держали нож у горла. Клянусь, меня трясет», — написал Синяк Криду через несколько минут после происшествия.

Сперва артист подумал, что приятель над ним подшучивает, однако позже понял, что блогера действительно пытались ограбить.

О случившемся стало известно 6 января. По словам Синяка, в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. Блогер подчеркнул, что злоумышленники были темнокожими.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

Ранее Виктория Дайнеко сообщила об ограблении.

