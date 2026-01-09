Стало известно, сколько человек погибли в ходе протестов в Иране

В ходе беспорядков в Иране погибли 11 человек. Об этом сообщил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин, передает Tasnim.

«11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением — это не та цифра, на основании которой [президент США Дональд] Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», — заявил он.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

В начале января в Иране отключили по всей стране интернет, а также телефонную связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов в Тегеране.