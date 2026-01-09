В ЕС одобрили спорное соглашение с Южноамериканским общим рынком

Совет Европейского союза (ЕС) одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA — COGECA.

«Ничего неожиданного сегодня в Брюсселе: соглашение ЕС–«Меркосур» было одобрено Евросоветом после месяцев беспрецедентных маневров и давления, которые подтверждают сложность и раскольнический характер этого досье, оставляя при этом долгосрочные последствия», — говорится в документе организации.

Фермеры добавили, что несмотря на корректировки защитных мер, европейские отраслевые организации остаются единодушными в осуждении данного соглашения. По их мнению, документ является несбалансированным и изначально порочным.

Южноамериканский общий рынок включает Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и «Меркосур» активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста.

8 января венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом и «Меркосур», поскольку оно нанесет ущерб интересам европейских фермеров.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.