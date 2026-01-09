Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В ЕС одобрили спорное соглашение с Южноамериканским общим рынком

COPA: совет ЕС одобрил соглашение о свободной торговле с «Меркосур»
Jana Rodenbusch/Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA — COGECA.

«Ничего неожиданного сегодня в Брюсселе: соглашение ЕС–«Меркосур» было одобрено Евросоветом после месяцев беспрецедентных маневров и давления, которые подтверждают сложность и раскольнический характер этого досье, оставляя при этом долгосрочные последствия», — говорится в документе организации.

Фермеры добавили, что несмотря на корректировки защитных мер, европейские отраслевые организации остаются единодушными в осуждении данного соглашения. По их мнению, документ является несбалансированным и изначально порочным.

Южноамериканский общий рынок включает Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и «Меркосур» активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста.

8 января венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом и «Меркосур», поскольку оно нанесет ущерб интересам европейских фермеров.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586495_rnd_7",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+