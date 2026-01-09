Экс-спортдир «Спартака» считает, что «Зенит» выгодно окупился трансфером Жерсона

Шикунов: хорошо, что «Зенит» смог вернуть потраченные на Жерсона деньги

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов переход бразильского нападающего Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» является выгодной для петербургского клуба сделкой, передает «Советский спорт».

«Игрок серьезного уровня, но того, что мы от него ожидали, мы не увидели, не получили. Я думаю, очень хорошо, что они вернули деньги, у него здесь не пошло от слова совсем», — заявил Шикунов.

8 января появилась информация о продаже «Зенитом» полузащитника Жерсона бразильскому «Крузейро». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро с учетом возможных бонусов. клубы договорились о трансфере игрока за 27 млн евро + 3 млн бонусами. Эта сделка стала самой дорогой покупкой за всю историю чемпионата Бразилии.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

Ранее футболист Жерсон заявил, что счастлив перейти из «Зенита» в «Крузейро».