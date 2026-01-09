Размер шрифта
76-летний Леонтьев удивил зрителей танцами в Таиланде

Певец Леонтьев дал редкий концерт на Пхукете
Певец Валерий Леонтьев дал концерт в Таиланде. Подписчики платформ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube поделились фотографиями и видео с концерта 76-летнего артиста, редко выходящего на сцену.

Многих исполнитель удивил энергичными танцами и исполнением хитов «Казанова», «Маргарита» и др.

«В возрасте 76 лет Валерий Леонтьев раздает жару на Пхукете», «Валерий Леонтьев просто разорвал Пхукет», — комментируют зрители.

Валерий Леонтьев дал концерт в Таиланде на Пхукете 7 января. Самые доступные билеты стоили 5245 рублей. Намного дороже поклонникам артиста обошлись места за столиками и в ложах — их цена от 177 600 рублей. Без возможности заказать еду во время концерта зрители могли приобрести билеты за 22–27 тысяч рублей.

Сообщалось, что Леонтьев может заработать минимум 60 миллионов рублей за новогодние праздники, включая 32 миллиона рублей за концерт в Таиланде.

Ранее Бритни Спирс назвала страну, в которой не выступит больше никогда.

