Украина подписала столетнее оборонное партнерство с Британией

Шмыгаль: Украина и Британия подписали дорожную карту партнерства в обороне
Украина подписала с Британией дорожную карту о столетнем партнерстве в области обороны. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией», — заявил он.

По словам Шмыгаля, британская сторона уже внесла значительный вклад в укрепление оборонных способностей страны. В посте он также анонсировал увеличение производства дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц в месяц.

Кроме того, представители государств обсудили новые проекты в сфере противовоздушной обороны. Шмыгаль подчеркнул, что поставки боеприпасов являются ключевым приоритетом украинско-британского сотрудничества.

До этого министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что Великобритания передала Украине более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение последних шести месяцев.

В октябре прошлого года Украина и Великобритания подписали документ, предполагающий расширение военного сотрудничества. Отмечается, что соответствующий документ был подписан на полях Международного форума оборонных индустрий государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и министерством обороны Украины в рамках программы LYRA — партнерства в сфере технологий для поля боя.

Ранее сообщалось, что США могут купить у Украины технологии производства дронов.

