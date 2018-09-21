В Совфеде назвали санкционную политику США неэффективной

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал введение 60-х по счету антироссийских санкций неэффективным, сообщает RT.

«То, что вводятся уже 60-е санкции, показывает, что санкционная политика США совершенно неэффективна и не достигнет никакого результата. Более того, они получат обратный эффект», — сказал Цеков.

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По его словам, США «злит» отсутствие результатов, но они уже не могут остановиться и продолжают рассчитывать на санкции.

Цеков не исключил новую порцию антироссийских санкций.

Ранее в МИДе посчитали число введенных против России американских санкций.