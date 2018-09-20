Лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи две тонны грибов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину деликатесные грибы. Об этом сообщает «Ренхап».

По словам представителя администрации Мун Чжэ Ина, речь идет о двух тоннах деликатесных грибов мацутакэ.

«Пока президент и его жена продолжали визит в Северную Корею, к нам прибыл подарок Ким Чен Ына», — сказал он.

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Уточняется, что южнокорейский президент распорядился разделить подарок между членами разделенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками в КНДР.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с воодушевлением воспринял итоги встречи корейских лидеров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.