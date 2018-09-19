США сертифицируют Ту-214 для полетов по «Открытому небу»
США объявили о решении сертифицировать российский Ту-214 для полетов в рамках договора по «Открытому небу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп.
В ведомстве отметили, что планируют подписать отчет о сертификации на полях пленарного заседания Консультативной комиссии по Открытому небу в Вене в понедельник, 24 сентября.
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«В понедельник, 18 сентября, США сообщили всем государствам-участникам через официальные договорные механизмы, что они утвердят сертификацию российских самолетов», — сказали в Госдепе.
Ранее США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу. Тогда американские власти не пояснили свое решение.
Позднее представитель Госдепа пообещал провести сертификацию российского оборудования в течение суток.