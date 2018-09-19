Памфилова исключила возможность третьего тура выборов в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что третьего тура выборов в Приморье не может быть, поскольку все итоги голосования аннулированы, передает РИА «Новости».

По ее словам, пересчет голосов уже состоявшихся выборов невозможен, как невозможен и третий тур, поскольку это будет новая избирательная кампания.

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«Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили»,— сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что кандидаты, участвовавшие во втором туре выборов главы Приморского края, имеют право баллотироваться и на новых выборах.

Ранее сообщалось, что ЦИК установил крайний срок новых выборов в Приморье.