Пескова спросили о новом отравлении в Солсбери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отравлении в британском городе Солсбери бывшей гражданки России модели Анны Шапиро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь подчеркнул, что обвинения в новом отравлении в адрес России являются абсурдными.

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«Никак. Вы знаете уже, честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — заявил он.

Ранее британская газета The Sun сообщила, что в результате нового отравления в Солсбери пострадала модель из Нижнего Новгорода Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг.