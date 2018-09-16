ОП: серьезных нарушений во втором туре выборов в Приморье не зафиксировано

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил об отсутствии жалоб на значительные нарушения в ходе голосования во втором туре выборов губернатора Приморья. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что за голосованием в регионе следили 1450 наблюдателей.

Реклама

«Они находились на участках и следили за проведением процедуры выборов. К 20.00 каких-то заявлений о существенных нарушениях мы не получили», — сказал Ступницкий.

В единый день голосования 9 сентября врио главы Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов на выборах губернатора, второе место с 24,64% голосов занял кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре губернаторских выборов в Приморье составила почти 30%.