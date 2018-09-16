Волкер назвал «провокационными» действия России в Азовском море
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что действия России в Азовском море якобы являются провокационными. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США обеспокоены присутствием российских сил в Азовском море.
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Он также добавил, что Вашингтон не принимает утверждений Москвы о внутренних территориях в Азовском море.
Ранее сообщалось, что Украина решила увеличить военное присутствие в Азовском море.
Как отмечалось, Киев решил увеличить количество кораблей на азовском направлении.