МИД опроверг информацию о «завербованном» российском дипломате в деле Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что информация СМИ о «российском перебежчике» в деле Скрипалей не соответствует действительности. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИДа.

Ранее таблоид Daily Express писал, что подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок» бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата. Отмечалось, что его убедили перейти на британскую сторону в Риме.

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По словам официального представителя, британские СМИ с помощью этой публикации представили «очередную серию «шпионского сериала».

«Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал». Можем лишь отметить, что такое раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб», — говорится в заявлении Захаровой.

Она также подчеркнула, что масштабы «дезинформации» британской стороны по делу Скрипалей «уже зашкаливают».