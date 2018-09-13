Захарова уличила Лондон во «вранье» о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что британские власти «врали» об именах подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в британской полиции сообщили, что в отравлении Скрипалей подозреваются два россиянина, Андрей Петров и Руслан Боширов, а также опубликовали их фотографии. При этом Лондон заявлял, что они являются агентами ГРУ, а их имена — вымышлены.

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«Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было», — сказала Захарова.

Также она сочла недопустимым, что британский МИД назвал ложью интервью Петрова и Боширова. Она подчеркнула, что их имена теперь «опорочены» в мировом масштабе.