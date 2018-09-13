США осуждают выборы в ДНР и ЛНР

США осуждают запланированные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости» заявление представителя госдепартамента Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты осуждают объявление планов о проведении выборов в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках». С учетом того что эти территории остаются под контролем Российской Федерации, настоящие выборы невозможны и в высшей степени противоречат обязательствам России в рамках Минских соглашений», — заявила она.

Ранее сообщалось, что во Франции считают запланированные в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборы противоречащими Минским соглашениям.