Кремль внес ясность по запросам Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что британские власти не направляли каких-либо запросов об Александре Петрове или Руслане Боширове, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что из Великобритании не поступало «никаких» запросов по поводу Петрова или Боширова.

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«И в отношении этих лиц не совершалось никаких действий, была проверена просто информация», — подчеркнул Песков.

Ранее британские власти уже заявляли, что не будут просить российскую сторону выдавать Петрова и Боширова, так как законы России запрещают экстрадицию российских граждан в другие страны.

Также ранее президент России Владимир Путин заявлял, что подозреваемые по делу Скрипалей найдены.