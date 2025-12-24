На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, летевшего на Москву

Собянин: отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
MOD Russia/Global Look Press

Отражена атака еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

Таким образом, 24 декабря, по данным мэра, были ликвидированы уже 16 дронов.

Незадолго до этого в министерстве обороны России рассказали, что в период с 13:00 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 132 беспилотника. Больше всего украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 беспилотника соответственно.

Еще 15 дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, 12 – над Московским регионом, семь – над территорией Курской области, четыре – над Липецкой областью. По два беспилотника были сбиты над Рязанской и Орловской областями, по одному — над Тульской областью и Крымом.

Ранее украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске.

