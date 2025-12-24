«Было хорошее настроение»: уральца, шлепнувшего школьницу по ягодицам, лишили свободы

Уральца, потрогавшего школьницу за ягодицы, отправили в колонию на 8 лет. Об этом стало известно kp.ru.

Артемовский городской суд вынес приговор 35-летнему местному жителю Андрею (имя изменено) за домогательства в отношении девочки-подростка. В середине июля школьница самостоятельно обратилась в полицию, заявив, что незнакомец схватил ее за ягодицы и пытался гладить интимные места.

Мужчина скрылся, но его вычислили по камерам и задержали 19 августа, с тех пор он находился в СИЗО. По словам адвоката Руслана Султангулова, у его подзащитного не было злого умысла.

«В этот день у Андрея было хорошее настроение. Он шел по аллее и решил шлепнуть в районе спины девушку, которая проходила мимо. Про ее возраст он не знал», — подчеркнул юрист.

Изначально дело квалифицировали по ст. 135 УК РФ («развратные действия), обвиняемому грозило до трех лет лишения, но в итоге мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), где максимальное наказание — 15 лет.

Как отмечается, до сих пор Андрей не был судим. Адвокаты не согласны с приговором и собираются подать апелляционную жалобу.

Ранее в Якутске 63-летний водитель автобуса получил почти 13 лет за «хлопок» по ягодицам девочки.