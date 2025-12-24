На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший футболист сборной России отказался посещать Европу

Бывший футболист сборной России Билялетдинов не хочет посещать Европу
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что не хочет посещать европейские страны. Его слова передает «РБ Спорт».

««У меня связь с «Эвертоном» не поддерживается. Я пять лет не посещаю Европу, у меня принципы такие — по причине всех событий. Мне неинтересно летать туда, там нечего делать — да и происходящие события не позволяют», — сказал Билялетдинов.

Билялетдинов играл в составе английского «Эвертона» c 2009 по 2012 год.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Сафонова признали лучшим игроком французского «ПСЖ».

