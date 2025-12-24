На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона

Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ
FotograFFF/Shutterstock

В Курской области мирный житель пострадал при атаке украинских войск. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины», — уточнил Хинштейн.

Глава Курской области отметил, что пострадавшего госпитализировали, в больнице врачи оказали мужчине всю необходимую помощь.

24 декабря сообщалось, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, водитель транспортного средства получил ранения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские войска ударили по предприятиям, используемым в интересах ВСУ.

