На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Погибли во время вечерней молитвы»: семь человек не удалось спасти после взрыва в мечети

AFP: семь человек погибли при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии
true
true
true
close
Shutterstock

По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в органах безопасности.

«В среду в нигерийском городе Майдугури в результате взрыва в мечети погибли семь верующих», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что взрыв произошел примерно в 18 часов по местному времени в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури. Теракт произошел во время совершения вечерней молитвы.

10 декабря в Нигерии полиция, представители министерства здравоохранения и местных властей округа Нгор-Окпала обнаружили на территории частного отеля помещение, в котором проводилась незаконная трансплантация органов. В здании было найдено сотни человеческих тел, находившихся на разных стадиях разложения. По словам представителя полиции Генри Окойе, трупы хранились в антисанитарных условиях, а характер повреждений вызвал у следователей серьезные подозрения о деятельности торговцев органами.

Ранее боевики похитили из школы в Нигерии сотни человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами