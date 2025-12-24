«Погибли во время вечерней молитвы»: семь человек не удалось спасти после взрыва в мечети

AFP: семь человек погибли при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии

По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в органах безопасности.

«В среду в нигерийском городе Майдугури в результате взрыва в мечети погибли семь верующих», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что взрыв произошел примерно в 18 часов по местному времени в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури. Теракт произошел во время совершения вечерней молитвы.

10 декабря в Нигерии полиция, представители министерства здравоохранения и местных властей округа Нгор-Окпала обнаружили на территории частного отеля помещение, в котором проводилась незаконная трансплантация органов. В здании было найдено сотни человеческих тел, находившихся на разных стадиях разложения. По словам представителя полиции Генри Окойе, трупы хранились в антисанитарных условиях, а характер повреждений вызвал у следователей серьезные подозрения о деятельности торговцев органами.

Ранее боевики похитили из школы в Нигерии сотни человек.