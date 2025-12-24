Экс-тренер сборной назвал запрет Латвии на въезд россиян политической игрой

Бывший главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко назвал запрет Латвии россиянам на этап Кубка мира политической игрой страны. Его слова передает РИА Новости.

«Сложно сказать, чего они хотят добиться этим решением. Если другим россиянам не дают визы, значит, это какая-то политическая игра со стороны непосредственно Латвии. Вопрос не к спорту, вопрос к стране», — заявил Демченко.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете 14 представителям России въезда на территорию страны для участия в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3 и 4 января 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме возмутились запретом на въезд россиян в Латвию.