Умер актер из сериала «Друзья»

Американский актер Пэт Финн из сериала «Друзья» умер в возрасте 60 лет

Американский актер Пэт Финн, известный зрителям по роли парня Моники в сериале «Друзья», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

«С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна», — приводятся в публикации слова представителя семьи актера.

Издание уточняет, что причиной смерти Финна стало онкологическое заболевание, с которым он боролся долгое время. Согласно информации из открытых источников, в 2022 году у актера диагностировали рак мочевого пузыря. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе 22 декабря 2025 года.

На счету Пэта Финна десятки ролей в сериалах, в основном эпизодических. В сериале «Друзья» он появился в двух эпизодах, сыграв парня Моники доктора Роджера. Кроме того, он сыграл Билла Норвуда в сериале «Бывает и хуже». Снялся в фильмах «Простые сложности», «Где моя тачка, чувак?» и других.

