Житель российского города не выжил в пожаре, начавшемся из-за холодильника

В Кировской области мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за холодильника

В Кировской области холодильник стал причиной пожара в доме. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в пятиквартирном жилом доме. В одной из квартир произошел пожар. Предварительно, причиной возгорания стал неисправный холодильник.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили огонь на площади в 40 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Спасти 49-летнего хозяина квартиры, где случился пожар, не удалось.

До этого квартира девушки сгорела из-за клеевого пистолета, которым она делала новогодние игрушки. Хозяйка жилища со своим ребенком успела безопасно покинуть жилье.

Ранее в Иркутске подросток спалил квартиру из-за раскаленного масла.