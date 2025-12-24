Россиянин склонил двух школьниц к употреблению наркотиков и изнасиловал одну из них

В Ижевске осудили 47-летнего мужчину, который склонил двух школьниц к употреблению наркотиков и изнасиловал одну из них. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все произошло в августе 2024 и марте 2025 годов. Мужчина познакомился с двумя школьницами 2007 и 2009 годов рождения и пригласил их к себе домой. Там он уговорил обеих употребить наркотики, а затем продал им запрещенные вещества. Одной из несовершеннолетних он угрожал физическим устранением и применением вреда ее сестре — сломив волю девушки к сопротивлению, он изнасиловал ее.

Во время судебного разбирательства мужчина не признал свою вину. Его признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Преступнику назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей.

