Создание свободной экономической зоны на Донбассе, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, может потребовать размещения иностранных миротворцев на этой территории, на что Россия не согласна. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что в случае создания свободной экономической зоны ее не будут занимать ни российская, ни украинская армия. Поэтому потребуется определить, кто будет контролировать эту территорию.

«Возможен вариант размещения иностранных миротворцев. Но Россия ранее выступала против идеи размещения иностранных войск на Украине. Обеим сторонам, вероятно, будет трудно договориться о том, какие страны могли бы предоставить войска для такой миссии», — написало The Washington Post.

The Washington Post отмечает, что предложения Зеленского «знаменуют собой первый шаг к компромиссу по вопросу территорий на Донбассе». Однако издание отмечает, что Россия вряд ли примет план из 20 пунктов.

24 декабря 2025 года Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Территориальный вопрос он назвал самым проблемным пунктов. Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, однако Кремль настаивает на полном выходе украинской армии с территории ДНР. В качестве компромиссного варианта рассматривается предложение о создании на части ДНР свободной экономической зоны, для образования которой на Украине необходимо провести референдум.

Также стороны не могут договориться о контроле над Запорожской АЭС. По мнению США, станцией должны совместно управлять Украина, США и Россия. Однако Киев считает, что ЗАЭС должны эксплуатировать только Украина и США.

Отметим, что после саммита ЕС 14-15 декабря европейские политики сообщили о намерении создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Ранее Орбан предупредил о роковых последствиях отправки войск на Украину.