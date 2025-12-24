На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали проблему мирного плана по Украине

WP: обновленный мирный план может потребовать размещения миротворцев на Донбассе
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Создание свободной экономической зоны на Донбассе, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, может потребовать размещения иностранных миротворцев на этой территории, на что Россия не согласна. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что в случае создания свободной экономической зоны ее не будут занимать ни российская, ни украинская армия. Поэтому потребуется определить, кто будет контролировать эту территорию.

«Возможен вариант размещения иностранных миротворцев. Но Россия ранее выступала против идеи размещения иностранных войск на Украине. Обеим сторонам, вероятно, будет трудно договориться о том, какие страны могли бы предоставить войска для такой миссии», — написало The Washington Post.

The Washington Post отмечает, что предложения Зеленского «знаменуют собой первый шаг к компромиссу по вопросу территорий на Донбассе». Однако издание отмечает, что Россия вряд ли примет план из 20 пунктов.

24 декабря 2025 года Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Территориальный вопрос он назвал самым проблемным пунктов. Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, однако Кремль настаивает на полном выходе украинской армии с территории ДНР. В качестве компромиссного варианта рассматривается предложение о создании на части ДНР свободной экономической зоны, для образования которой на Украине необходимо провести референдум.

Также стороны не могут договориться о контроле над Запорожской АЭС. По мнению США, станцией должны совместно управлять Украина, США и Россия. Однако Киев считает, что ЗАЭС должны эксплуатировать только Украина и США.

Отметим, что после саммита ЕС 14-15 декабря европейские политики сообщили о намерении создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Ранее Орбан предупредил о роковых последствиях отправки войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами