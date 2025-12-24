Украинские военные на протезах выступят в «Танцах со звездами»

В украинских «Танцах со звездами» появятся участники-военные на протезах

В украинской версии телешоу «Танцы со звездами» появятся военные на протезах. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Шоу вернется на экран с одним специальным эпизодом — с участием солдат ВСУ с протезами конечностей. Вырученные за эпизод средства планируется, по утверждению продюсеров, пустить на лечение и реабилитацию военных.

В частности, среди исполнителей с ограниченными возможностями была 22-летняя Руслана Данилкина, потерявшая ногу во время специальной военной операции России на Украине в 2022 году.

«Наш танцевальный номер о жизни. Он о принятии любви», — заявила она в беседе с журналистами.

В 2006 году на тот момент будущий президент Украины Владимир Зеленский выиграл шоу «Танцы со звездами» в паре с чемпионкой мира по бальным танцам Аленой Шоптенко.

