Известный австралийский журналист сорвался с крыши в США

Телеведущий Маккензи-Макхарг не выжил после падения с крыши в Лос-Анджелесе

Известный телеведущий из Австралии Дункан Маккензи-Макхарг, освещавший новости спорта, не выжил после падения с крыши. Об этом сообщает портал News.com.au.

По информации журналистов, 41-летнего ведущего нашли без признаков жизни в Лос-Анджелесе. Полиция установила, что Дункан приземлился на еще одну крышу, расположенную ниже. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Семья Маккензи-Макхарга подтвердила сообщения СМИ о том, что его не стало. Близкие телеведущего признались, что случившееся оказалось для них шоком. Они отметили, что Дункан был необычным человеком, его позитивный настрой, забота и юмор трогали всех, кого он встречал.

