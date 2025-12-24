На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный австралийский журналист сорвался с крыши в США

Телеведущий Маккензи-Макхарг не выжил после падения с крыши в Лос-Анджелесе
duncanmcmc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный телеведущий из Австралии Дункан Маккензи-Макхарг, освещавший новости спорта, не выжил после падения с крыши. Об этом сообщает портал News.com.au.

По информации журналистов, 41-летнего ведущего нашли без признаков жизни в Лос-Анджелесе. Полиция установила, что Дункан приземлился на еще одну крышу, расположенную ниже. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Семья Маккензи-Макхарга подтвердила сообщения СМИ о том, что его не стало. Близкие телеведущего признались, что случившееся оказалось для них шоком. Они отметили, что Дункан был необычным человеком, его позитивный настрой, забота и юмор трогали всех, кого он встречал.

До этого стало известно об уходе известного гастроблогера из Екатеринбурга Алексея Мельникова. Трагической новостью поделилась его жена Марина в социальных сетях. Мужчине было 34 года. Причину произошедшего супруга раскрывать не стала. У Мельникова осталась маленькая дочь.

Ранее не стало российского фитнес-блогера, набиравшего вес фаст-фудом.

