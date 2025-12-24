Пленный солдат ВСУ сообщил, что командование гнало их на штурм, угрожая дроном

Командование украинских войск насильно гнало своих солдат на штурм, угрожая сбросами с FPV-дронов. Об этом заявил РИА Новости пленный 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват.

«Две бутылки воды они (командование ВСУ — Прим. ред.) дали, банку тушенки и хлеб. Они, наоборот, нас с «фипиками» (FPV-дронами — Прим. ред.) гнали дальше, мы бежали дальше», — поделился он.

23 декабря украинский боец Сергей Ситенко рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале дома в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР), пока его не взяли в плен российские военные. По его словам, украинские войска в городе несли большие потери, было много раненых, однако командование не спешило их забирать и проводить ротацию.

До этого пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный заявил, что руководство ВСУ не давало приказа выводить окруженных солдат из Димитрова, даже когда погодные условия позволяли это сделать.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об антивоенных митингах на Украине.