Постпред при НАТО заявил, что США в основном урегулировали с Украиной вопросы безопасности

Вашингтон в основном урегулировал с Киевом вопросы безопасности, сейчас все сводится к вопросу территорий. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«В конечном итоге все сводится к вопросу территории и ее разделения: будет ли это демилитаризованная зона или зона экономических возможностей, так как гарантии безопасности мы в основном с украинцами урегулировали», — сказал он.

При этом Уитакер добавил, что, по его мнению, Москва против этого не возражает.

Также предстоит урегулировать вопросы прекращения огня и соблюдения мира.

Вашингтон считает, что стороны все ближе к урегулированию конфликта. Однако еще есть нерешенные вопросы, которые требуют согласия со стороны России и Украины.

До этого Уитакер рассказал, что участники переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта ведут работу над четырьмя итоговыми документами. По словам дипломата, на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США. Четвертый документ посвящен плану послевоенного экономического восстановления и развития.

Ранее Рябков сообщил, от чего зависят перспективы урегулирования конфликта.