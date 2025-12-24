На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров назвал президента Азербайджана братом в день его рождения

Кадыров поздравил Алиева с днем рождения, назвав его дорогим братом
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, назвав его «дорогим братом».

«Поздравляю с днем рождения президента республики Азербайджан, дорогого брата Ильхама Гейдаровича Алиева», — написал Кадыров.

Он отметил, что высоко ценит братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Чечней, у истоков которых стояли отцы Кадырова и Алиева. По словам политика, позиция и последовательные шаги Ильхама Алиева вносят весомый вклад в укрепление доверия, партнерства и добрососедства между РФ и Азербайджаном.

24 декабря Ильхам Гейдар оглы Алиев отмечает 64-летие. Он родился в 1961 году в Баку. Алиев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В 1985 году получил степень кандидата исторических наук. Занимает пост президента Азербайджана с 31 октября 2003 года. Является сыном и преемником третьего президента республики Гейдара Алиева (1993–2003).

Поздравительную телеграмму главе Азербайджана также направил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер пожелал коллеге здоровья и благополучия. Он отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях. Путин заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном основываются на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения и выразил надежду, что они продолжат развиваться в этом направлении.

Ранее Кадыров поделился своим видением успеха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами