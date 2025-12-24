В Нигерии в мечети произошел взрыв

В мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы прогремел взрыв

Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы. Об этом сообщает газета Vanguard.

«Самодельные взрывные устройства, предположительно установленные в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвались, когда верующие совершали молитву», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел примерно в 18 часов по местному времени. Информация о пострадавших уточняется.

Как пишут «Известия» со ссылкой на AFP, в результате взрыва погибли не менее семи человек.

10 декабря в Нигерии полицейские, представители минздрава и властей округа Нгор-Окпала нашли на территории частного отеля помещение, где проводилась незаконная трансплантация органов. В здании были обнаружены сотни человеческих тел в различной стадии разложения.

Ранее боевики похитили из школы в Нигерии сотни человек.